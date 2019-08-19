Торговця зброєю і боєприпасами, який збував "товар" місцевому криміналітету, затримано на Вінниччині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ в Facebook.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець районного центру зберігав у власному помешканні та реалізовував зброю і боєприпаси. Замовляли "товар", зокрема, представники кримінальних кіл регіону.

Співробітники СБ України задокументували реалізацію зловмисником пістолета "ТТ" з десятьма набоями калібру 7,62 мм. Затримали фігуранта провадження на вулиці районного центру під час продажу пістолета "Unique" з чотирма набоями до нього за 13 тисяч гривень.





У ході санкціонованих слідчих дій за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили чотири одиниці мисливської зброї та револьвер "Наган-С" з ознаками переробки під бойовий, а також боєприпаси різного калібру. Крім того виявлено та вилучено майже 60 тисяч доларів США, 14 тисяч євро та 100 тисяч гривень.

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Після проведення обшуків фігуранта затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вилучені зразки зброї передано на експертизу.

Зловмиснику повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Операція з викриття зловмисника проводилась спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Вінницької області.