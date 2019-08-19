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19.08.19 11:31

Співробітників лісгоспу підозрюють в організації масової незаконної вирубки лісу на 23,8 млн, - ДБР

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом організації і здійснення посадовими особами лісових господарств Харківської області незаконних вирубок лісу.

Співробітників лісгоспу підозрюють в організації масової незаконної вирубки лісу на 23,8 млн, - ДБР

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"За клопотанням слідчих ДБР вже проведена судово-економічна експертиза, яка підтверджує заподіяння державним інтересам шкоди на суму 23,8 млн грн", - йдеться в повідомленні.

З вересня 2018 року по червень 2019 посадові особи лісових господарств Харківської області, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили незаконну вирубку лісу на території ДП "Жовтневий лісгосп", яка спричинила тяжкі наслідки лісовому господарству.

У разі доведення провини, посадовим особам загрожує ув'язнення терміном від 3 до 6 років із забороною обіймати певні посади або здійснювати певну діяльність протягом 3 років, а також штраф - від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів громадян.

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