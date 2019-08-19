Зберігання палива компаніям потрібно ліцензувати, лише якщо вони займаються пальним, - Ляпіна

Так, підприємці, які не мають жодного стосунку до видів діяльності, пов'язаних з переробкою і продажем палива і що використовують паливо лише для своїх виробничих цілей, зіткнулися з необхідністю отримувати ліцензію на його зберігання. Про це повідомила Голова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна в ефірі 24 каналу.

За словами Ляпіної, ліцензувати нафтобізнес необхідно, однак для коректної дії постанови з неї необхідно виключити підприємців, які не мають жодного стосунку до цієї сфери.

"Зберігання пального треба ліцензувати, якщо йдеться про вид діяльності. Я ще раз скажу, нафтобаза – треба ліцензувати? Безумовно, треба ліцензувати. Там і акцизні ризики, там і ризики фізичні, небезпека, яку вона несе тощо. Треба? Треба. А там, де це невеликі обсяги, які не належать до потенційно небезпечних видів діяльності, то їх треба як раз звідти і виключити. І вони не несуть жодної загрози ні бюджетним надходженням, ні іншим", – заявила Ляпіна. За словами глави ДРС, її служба звернеться до нової Верховної Ради і нової податкової служби із закликом позбавити підприємців некоректного розуміння постанови.

"У нас таке роз'яснення вже готове, ми готові ним поділитися, ми там юридично обґрунтуємо, чому ліцензування має бути лише в тому випадку, якщо це вид діяльності", – повідомила глава ДРС.