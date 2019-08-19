Якщо вам відмовляють у вакцинації, пишіть, - Супрун

Про це Супрун написала в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За словами Супрун, Україна на 100% забезпечена вакцинами проти гепатиту B, туберкульозу, кору, епідпаротиту, краснухи, дифтерії, правця, коклюшу, поліомієліту та ХІБ-інфекції.

В.о. Мінохорони інформує, що існує тільки кілька причин і стану, за яких не можна вакцинуватися:

- Гостре захворювання, що супроводжується температурою понад 38,5 °С.

- Серйозна алергічна реакція.

- Вагітним не можна робити щеплення КПК і іншими "живими" вакцинами.

- БЦЖ не роблять, якщо дитина при народженні важить менше двох кг або має дефекти системи фагоцитозу, важкі порушення в імунній системі.

- ОПВ не вводиться, якщо людина має важкі форми імунодефіциту.

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В інших випадках, на думку Супрун, щеплення робити не просто можна, але потрібно.

"Безкоштовна вакцинація за календарем щеплень - це право, реалізації якого ніхто не може перешкоджати", - написала в.о. міністра.

НСЗУ передаватиме нам усі звернення, аби ситуацію можна було змінити. І всі українці мали гарантований доступ до якісної медичної допомоги, вакцинації зокрема.

➡ Спростування поширених міфів про вакцинацію:http://bit.ly/2TxbA72

➡ Чому довіра до вакцин — це важливо:http://bit.ly/2Z5Djx4

➡ Календар щеплень: https://goo.gl/YTJs8x

➡ Де можна зробити щеплення:https://goo.gl/FFBfmV

➡ Список вакцин, які закуповує МОЗ України та їхня наявність у регіонах: http://bit.ly/2Vw6axv





