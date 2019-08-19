15 млн грн на житло для переселенців залишилися неосвоєними, - Тука

Про це на пресконференції в Києві заявив заступник глави МінТОТ Георгій Тука, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас зараз залишаються близько 15 млн грн невикористаних коштів за програмою забезпечення тимчасовим житлом переселенців, яку в побуті охрестили "50 на 50", - сказав він на пресконференції в понеділок у Києві.

Тука зазначив, що депутати місцевих рад переважно ігнорували участь у цій програмі.

"На жаль, з боку держави уваги для вирішення таких проблем недостатньо, а іноді я стикався навіть з тим, що держоргани, звикнувши до багаторічної допомоги міжнародних партнерів, самоусунулися", - додав він.

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