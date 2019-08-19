ГПУ "гальмує" будівництво меморіалу Героїв Небесної Сотні, - В'ятрович

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

За словами В'ятровича, все, що залежить від Інституту національної пам'яті та Музею Революції Гідності, - зроблено: проведено конкурси та затверджено бюджет.

"Зроблено дуже багато: ми провели конкурси, отримали бюджет, повністю все підготували і підійшли впритул до того, щоб реалізовувати меморіал. Але, на жаль, через дивну позицію прокуратури зараз зупинили спорудження", - заявив В'ятрович.

"Минулого року ми отримали відповідь прокуратури, що треба ще два місяці і після цього ми зможемо почати будувати меморіал. Це було в липні 2018-го. Ми вважаємо, що дуже неправильно робить прокуратура, яка ставить вибір: або пам'ять, або результати слідства", - сказав він.

Начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк зі свого боку повідомив, що наразі слідчі подають додаткові клопотання та, відповідно, проводяться слідчі дії (у справі про розстріли на Майдані. - Ред.). Відповідно, поки тривають слідчі дії - зведення меморіального комплексу відтерміновується.

Нагадаємо, в травні 2019 року на вул. Інститутській у Києві зібралися близько 20 осіб, зокрема родичі загиблих під час розстрілів у лютому 2014 року. Вони вимагали відкласти будівництво Меморіалу Героїв Небесної Сотні до завершення слідчих дій у справах розстрілів на Майдані.

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