В Офісі Президента не змогли оперативно знайти заяви про відставку Богдана та інших членів команди Зеленського. ДОКУМЕНТ

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Українські новини". Журналісти цього видання направили в Офіс Президента запит із проханням надати копії документів.

"Ухвалено рішення про продовження терміну розгляду зазначеного запиту до 20 робочих днів від дати його надходження", - йдеться у відповіді ОПУ.

Нагадаємо, 2 серпня після скандалу з нібито звільненням за власним бажанням голови Офісу Президента Андрія Богдана чиновник заявив, що на самому початку роботи написав заяву про звільнення. "Заяву писав, всі писали", - сказав Богдан.

Того ж дня цю інформацію підтвердив сам президент Зеленський. Він зазначив, що може за необхідності показати суспільству заяви на звільнення від членів своєї команди.

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"Українські Новини" додають, що в Офісі Президента довго не можуть знайти не тільки заяви членів його команди про відставку. Так, у відповіді на ще один запит журналістам заявили, що не можуть знайти підготовлений в ОПУ і проаннотований самим Зеленським законопроєкт про ринок землі, а також програму візиту і склад делегації, яка супроводжувала Зеленського в поїздці до Туреччини 7-8 серпня 2019 року.

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