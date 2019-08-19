Від початку доби найманці РФ чотири рази обстріляли позиції ЗСУ, поранено одного українського воїна, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це під час традиційного брифінгу повідомив речник відомства полковник Дмитро Гуцуляк.

За його словами, вночі в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" Об'єднаних сил окупанти вели прицільні обстріли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї поблизу Новотроїцького та Водяного, а вранці противник вів обстріл із гранатометів у районі Талаківки та Павлополя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат з українського боку немає, - штаб ОС

"На жаль, від початку поточної доби, за наявною інформацією, один український воїн дістав поранення внаслідок ворожих обстрілів. Нашого захисника евакуйовано до військового мобільного госпіталю", - сказав Гуцуляк