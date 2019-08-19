"Розчарувався і поїхав": контррозвідка СБУ на Київщині викрила найманця РФ, який воював на Донбасі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"У ході досудового розслідування слідчі СБУ встановили, що у 2014 році мешканець Харцизька три місяці проходив "військову службу" в одному з незаконних збройних формувань (НЗФ. - Ред.) так званої "ДНР". У складі НЗФ зловмисник виконував функції охоронця штабу, дислокованого у рідному місті. Бойовик брав участь у військових навчаннях, які проводили з особовим складом кадрові військовослужбовці збройних сил РФ. Ватажками терористичного угруповання він також залучався до чергувань на блокпостах та бойового чергування на позиціях поблизу лінії розмежування. Чоловік швидко розчарувався в "ідеалах" терористів і майже два роки працював на шахті, після чого вирішив переїхати на Київщину", - йдеться в повідомленні.

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Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання зловмисника в одному з районів Київської області правоохоронці виявили додаткові докази його протиправної діяльності – кілька мобільних телефонів і комп’ютерну техніку, які містять листування, пов’язане з участю в терористичній організації.

Слідчі СБУ повідомили бойовику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України. Зловмисник повністю визнав свою провину і надав викривальні свідчення щодо присутності кадрових російських військових на тимчасово окупованих територіях. Наразі досудове розслідування у кримінальному проваджені, процесуальне керівництво в якому здійснювалось прокуратурою Київської області, завершено, матеріали справи з обвинувальним актом передані до суду для розгляду по суті