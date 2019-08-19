В Україні серед абітурієнтів мають попит міжнародні спеціальності, в Британії - медицина і бізнес, - Деркач

Про це у своєму блозі на Цензор.НЕТ написав український бізнесмен і кандидат економічних наук Олександр Деркач.

"Цікаво порівняти пріоритети у виборі спеціальності у нас і в країні, яка посідає другий рядок рейтингу вищої освіти у світі", - зазначив бізнесмен.

В Україні 170 тисяч випускників подали 900 тисяч заяв до вищих навчальних закладів.

Найбільша кількість заяв, а відповідно, і найвищі прохідні бали були на спеціальності: "Міжнародне право", "Міжнародні відносини, громадські комунікації і регіональні студи" і "Міжнародні економічні відносини".

У Британії ж система вступу відрізняється від української. Абітурієнти за півроку до складання випускних іспитів подають заявки в п'ять обраних ВНЗ. Пишуть есе, докладають результати попередніх іспитів і прогноз від своєї школи щодо майбутніх іспитів. Університети це все розглядають і надсилають виклик. Або відмовляють.

З 5 потрібно вибрати два і відправити підтвердження. Зарахування відбувається за результатами A-level, який виставляється за підсумками складання іспитів в двох останніх класах школи або коледжу. Їхня кількість залежить від предмета. Наприклад з математики, це 12 півторагодинних письмових іспитів. З економіки, чотири тощо. Цього року було 300 тисяч випускників і півтора мільйона заявок.

За кількістю поданих заявок в Британії лідирують такі спеціальності: "Медицина", "Біологічні науки" і "Бізнес".

За словами автора, ця статистика дає багатий ґрунт для аналізу і відповідає на питання батьків, які спеціальності популярні сьогодні у світі.