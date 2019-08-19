Херсонський суд заарештував судно "Мрія-Вілга", яке постачало паливо для підрозділів ЧФ РФ, - прокуратура АРК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в своєму Telegram повідомляє прокуратура АР Крим.

"Ухвалу Херсонського міського суду скасовано, на судно накладено арешт", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Херсонський суд відмовив в арешті судна "Мрія-Вілга", що поставляло паливо для підрозділів ЧФ РФ, - прокуратура АРК

Нагадаємо, 10 серпня 2019 року, в ході кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію, прокуратура АР Крим провела обшук в м. Херсон на судні "Мрія", яке підозрюється у перевезенні контрабанди нафтопродуктів. У червні 2015 це ж судно, але під назвою "Вілга", поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ в м. Севастополь.

Детальніше про ситуацію навколо судна "Мрія-Вілга" читайте в статті Юрія Бутусова "Чому "Мрію-Вілгу" намагаються сьогодні врятувати від арешту в Херсоні?".

Читайте також: Прокуратура АРК проводить обшук на судні, що постачало паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ