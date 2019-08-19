Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
19.08.19 14:08

Ми домовилися з Нетаньяху про вирішення проблеми з відмовами українцям у візах до Ізраїлю, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху домовилися вирішити питання з численними відмовами українцям у в'їзді до Ізраїлю.

Ми домовилися з Нетаньяху про вирішення проблеми з відмовами українцям у візах до Ізраїлю, - Зеленський

Про це заявив Зеленський у заяві для преси в понеділок у Києві після зустрічі з Нетаньяху, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Останнім часом наші держави активно співпрацюють з міграційних питань, йдеться про численні відмови громадянам України у в'їзді в Ізраїль. Ми домовилися остаточно вирішити цю проблему, громадяни обох держав мають користуватися перевагами безвізового режиму, а українські громадяни не мусять тисячами бути затриманими на кордоні", - сказав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Переговори Зеленського і Нетаньяху розпочалися в Києві. ВIДЕО

Як повідомили в пресслужбі Державної прикордонної служби, з початку 2019 року 2,7 тис. українців було відмовлено у в'їзді в Ізраїль, тоді як 716 громадянам Ізраїлю відмовили у в'їзді в Україну.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100