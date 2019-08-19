Вибух ракети на полігоні в РФ: 2 станції моніторингу радіації припинили передавати дані

Про вихід з ладу станцій моніторингу радіації пише видання The Wall Street Journal із посиланням на виконавчого секретаря Організації ДВЗЯВ Лассіну Зербо, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зербо, станції в Дубні та Кірові припинили передавати інформацію через два дні після вибуху ракети. Зі станціями зв'язалися відразу після збою, і російські чиновники пояснили його проблемами з мережею і зв'язком. Зербо відмовився припустити, що саме могло привести до відключення, зазначивши, що Організація ДВЗЯВ очікує "подальших повідомлень про те, коли станції або системи зв'язку будуть повністю відновлені".

Станції моніторингу радіації в Дубні і Кірові - частина міжнародної мережі із сотень станцій, які стежать за дотриманням Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Станції відстежують усе - від сейсмічних зрушень до звукових коливань. На території РФ розташовано 8 таких станцій.

На карті їхнього розташування, опублікованій на офіційному сайті організації, яка стежить за дотриманням договору, видно, що станції в Дубні та Кірові - найближчі до Сєверодвінська з-поміж тих, що розташовані в Росії.

У пресслужбі Росгідромету у відповідь на запит агентства РБК заявили, що йдеться про станції спецконтролю міністерства оборони РФ і відмовилися від подальших коментарів.

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Нагадаємо, через два дні після інформації про інцидент, російська державна корпорація "Росатом" підтвердила загибель п'яти і поранення трьох своїх співробітників на військовому полігоні в Архангельській області в Росії. Вибух стався під час випробування реактивної рідинної установки під час "робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення".