Окупанти проводять у Криму військові навчання

У навчаннях задіяні близько 1,5 тис. осіб і 200 одиниць техніки. Про це повідомили в пресслужбі Чорноморського флоту РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Сьогодні (19 серпня. - Ред.) відповідно до раніше затвердженого плану на Чорноморському флоті почалося спільне командно-штабне тренування. В ході проведення тренування відпрацьовуються дії з управління силами флоту при приведенні їх у вищі ступені готовності, організація взаємодії з'єднань і частин у складі міжвидового угруповання військ, дислокованих на Кримському півострові", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що до тренування залучені органи військового управління флоту, Кримська і Новоросійська військово-морські бази, основні корабельні і берегові з'єднання, а також частини морської авіації.

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Раніше повідомлялося, що морські піхотинці Чорноморського флоту Росії проводили навчальні стрільби зі стрілецької зброї та військової техніки в окупованому Криму.

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. Ці дії є незаконними, про що неодноразово заявляли в Генштабі України.