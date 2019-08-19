ДБР відкрило провадження за заявою члена Рахункової палати Дідика про перешкоджання аудиту НАЗК

Про це він сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"У п’ятницю у Державному бюро розслідувань мені повідомили, що за моїм зверненням відкрито кримінальне провадження. Від інших ще чекаю відповіді. До того ж, мною вже подано заяви до Нацполіції та ДБР щодо вчинення відносно мене кримінального правопорушення, передбаченого статтею 344 Кримінального кодексу України "Втручання у діяльність державного діяча", а саме незаконний вплив у будь-якій формі на члена Рахункової палати з метою перешкодити виконанню службових обов'язків", - повідомив він.

Нагадаємо, Дідик заявляв, що НАЗК і деякі члени Рахункової палати намагаються усунути його від перевірки НАЗК і фінансування партій.

Відповідаючи на питання звітності самої Рахункової палати, він повідомив, що Рахункова палата уповноважена перевірити себе сама, або ж можливий зовнішній аудит за рішенням парламенту:

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"Це так званий внутрішній аудит. Але для цього секретар палати має розробити відповідне положення. Чекаємо вже півтора року. Він його не розробляє і не дає на затвердження, патова ситуація. Очевидно, поки що перевірка не на часі. Також згідно з законодавством зовнішній аудит Рахункової палати може здійснюватися один раз на три роки аудиторською фірмою, що має досвід у проведенні аудиту за міжнародними стандартами за рішенням Верховної Ради України. Можливо, з огляду на ситуацію, що склалася в палаті, оновлений парламент ухвалить таке рішення трохи раніше".

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