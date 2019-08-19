Найбільше не хочу повернення в 2014 рік, - Полторак

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю для інформагентства АрміяInform.

"Цивілізована передача влади є величезною проблемою української політичної культури та традиції. На жаль, наші політики не завжди роблять висновки й це відбувається тому, що деякі політичні сили і окремі діячі попереду всіх проблем ставлять власні амбіції або бажання мати привабливіший вигляд, чи зведення якихось рахунків. Все, що завгодно, тільки не інтереси країни. Я чесно сказав президенту Володимиру Зеленському під час інавгурації, що допрацюю до останнього дня каденції на посаді міністра оборони. І що Збройні Сили виконуватимуть завдання за призначенням і я зроблю все можливе, аби цей перехідний період у війську не відчули, і щоб підготувати нормальну базу новому керівництву оборонного відомства. Під "базою" маю на увазі фінансово-економічне обґрунтування, підготовку пропозицій до бюджету 2020-го, виконання державного оборонного замовлення, ухвалення рішення про забезпечення ЗСУ… Це фактично готовий "стартовий пакет" для наступної команди. Крім того, готуємо низку пропозицій під час зустрічей із новообраними народними депутатами України, які планують зайти в парламентський Комітет національної безпеки та оборони. Це для того, щоб максимально якісно передати здобуті за ці роки напрацювання, аби існувала наступність рішень і реформ. Бо якщо такого не буде, ми їх ніколи не завершимо успіхом", - сказав він.

Водночас, як зазначив Полторак, будуть передані "всі напрацювання, які не встигли зробити, або бачення загроз, які бачили, але не змогли на них відреагувати": "Ось що значить, на мій погляд, цивілізовано передати владу. І далі я готовий допомогти й консультувати нове керівництво Міноборони. За ці роки я разом зі Збройними Силами зробив величезний крок у рівні власної готовності, усвідомленні сучасних загроз та викликів. А найголовніше, в мене чітко сформувалися програма і завдання, які необхідно вирішити, аби відповісти на ці виклики та загрози. Це стосується багатьох законів, які слід допрацювати".

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Полторак додав, що у нового керівництва буде можливість чітко і плавно підійти до виконання своїх обов'язків: "Я готовий їм допомагати і підтримати".

Також він повідомив, що днями буде зустрічатися з військовими і цивільними, які працювали в ЗСУ, і стали народними депутатами Верховної Ради: "Хочу подякувати їм за роботу і службу. І я сподіваюся не тільки на них. Переконаний: всі народні обранці, майбутнє уряд, якщо поставлять перед собою пріоритети, пов'язані з розвитком нашої армії, ці проблеми вирішуватимуть".

"Готовий консультувати всіх, від кого залежить доля українського війська і оборони держави. Я не ховаю, повторюся, під ковдрою всі напрацювання, які є. Можу говорити про поточні проблеми, готовий пояснити, чому і в яких аспектах не вдалося знайти вихід зі становища. Мій пріоритет абсолютно неамбітний – щоб почата нами справа і реформи рухалися вперед, адже найбільше, чого я не хочу, це повернення в 2014 рік!" - резюмував Полторак.