Новообраний нардеп від "Слуги народу" Бужанський назвав журналістку Духніч "тупою вівцею". Вона у відповідь порівняла його з "голубом, який напаскудив"

Журналістка "Нового времени" Ольга Духніч у ході інтерв'ю з головою партії "Слуга народу" охарактеризувала нардепа від політсили Максима Бужанського як такого, що "ностальгує за СРСР і часами Віктора Януковича", повідомляє Цензор.НЕТ

У відповідь, новообраний нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський у своєму каналі в Telegram написав: "Ще одна тупа вівця, що представляється журналісткою одіозного ЗМІ НВ, в інтерв'ю з представником "Слуги народу" заявила, що я ностальгую за СРСР і "часами Януковича". Розумію, що деякі колеги занадто стримані, щоб називати речі своїми іменами, тому, прийду їм на допомогу. Тупа вівця з одіозного ЗМІ".

Журналістка "Нового времени" Ольга Духніч, і собі написала на своїй сторінці в Facebook: "Пан Бужанський висловив щось про мене і НВ. І перед НВ йому б вибачитися. ... Я прочитала посміхнулася і пішла засмагати. Тому що я не дурна вівця, я до біса розумна жінка і це правда дуже смішно. ... щось відповідати панові Бужанському - це як спроба з'ясувати стосунки з голубом, який напаскудив вам на рукав пальта. Хто з вас цим займається? Я, наприклад, ні. Голуб живе просто: їсть і паскудить, їсть і паскудить. Сподіваюся, робота Бужанського як депутата буде продуктивнішою, різноманітнішою і на благо країни. Бентежить інше, його явний або неявний намір підставити главу своєї партії, Дмитра Разумкова, назвавши одіозним ЗМІ, якому він дав інтерв'ю. Та й взагалі падати до обзивання журналістів дуже фу. Уявляю, як незручно його однопартійцям, за невеликим винятком. Я здогадуюся про мотив Бужанського хайпанути, щоб ви всі його обговорювали пару днів і знайомилися ближче. Так ось, старе правило. Не годуйте в громадських місцях тролів, клоунів, голубів і депутата Бужанського".

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Пізніше свою реакцію оприлюднила партія "Слуга народу". Політсила засудила висловлювання Бужанського і вибачилася перед журналісткою, але зазначила, що реакція нардепа є "доволі зрозумілою" і попросила журналістів надалі утримуватися від "такого роду оціночних суджень".

"Партія "Слуга народу" вважає неприпустимими особисті образи будь-якого громадянина України, в тому числі і представників засобів масової інформації. Ми засуджуємо висловлювання обраного народного депутата Максима Бужанського щодо журналістки журналу "Новое время". Керівництво партії і фракції "Слуга народу" висловило пані Духніч вибачення. Разом з тим, ми розуміємо, що висловлювання обраного народного депутата Максима Бужанського були, хоч і надмірною і неетичною, але досить зрозумілою реакцією на оціночні судження щодо особистих почуттів, які обраний народний депутат нібито має до СРСР і певних українських політиків. Тому ми просимо представників засобів масової інформації утриматися від такого роду оціночних суджень - адже після оприлюднення на офіційних сторінках шанованих видань, вони в подальшому сприяють наклеюванню ярликів і упередженого ставлення до політиків, які ще навіть не почали каденцію як народні обранці", - йдеться в заяві "Слуги народу".

Зазначимо, в соцмережах Бужанський часто публікує пости про події часів Другої світової війни. Так, пост про "Пакт Молотова-Ріббентропа" між нацистською Німеччиною і СРСР автор закінчив фразою: "Пакт про ненапад, блискучий дипломатичний успіх СРСР".

Також Бужанський у своїх постах скептично ставиться до Революції Гідності : ​​"Янукович був хр#новим Президентом. Але законно обраним. І вже всяко краще, ніж те, що маємо зараз (мова йде про Порошенка, - прим.ред). Прибирати його потрібно було на виборах. Чергових, або позачергових. Якщо не було здатного його перемогти кандидата - значить потрібно було чекати ще п'ять років. Ваше - а що, за Януковича було краще, а що, вам подобався Янукович і тд - це до принизливого смішно. Хочете почути правду? Так, було краще. ... Вже абсолютно неважливо, чим був Майдан, революцією, як сором'язливо стверджуєте ви досі, чи переворотом, що було очевидно сліпому. Ми як і раніше живемо з тим, що сталося, причому всі разом. Не обманюйте себе. Розвалені поліція, медицина, освіта, і багато іншого, про що я, незрозуміло навіщо шкодуючи ваші почуття не згадую, на вашій совісті. ... Громадянське суспільство було 4 роки тому. Доказ того-ваш яскравий перфоманс, у вас навіть вожді були, такі-сякі. Нічого подібного більше немає. Немає ні опозиції, лише різні крила влади, ні лідерів, нічого немає".

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