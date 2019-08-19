"Ми звідси нікуди не вийдемо": суд Києва переніс засідання у справі ексберкутівців на інший день

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє журналістка Марія Лебедєва.

"Потерпілі відмовляються залишати залу засідання", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє журналістка, початку засідання чекали дві години, оскільки суддя з колегії суддів захворів і шукали іншого.

"Беркутівців не привезли, вони відеозв'язком", - зазначає Лебедєва.

Адвокати беркутівців заявляють, що без своїх підзахисних у залі суду не хочуть розглядати справу. Суд переноситься на інший день.

"Мого сина вбив Зінченко. Ми звідси нікуди не вийдемо. Ми вимушені з підірваним здоров'ям їздити. Почніть засідання! Просять всі родини, почніть!" - кажуть сім'ї потерпілих.

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Нагадаємо, в березні-квітні 2014 року було затримано співробітників спецроти "Беркута" Сергія Зінченка, Павла Аброськіна та їхнього командира Дмитра Садовника. Після того, як суд звільнив Садовника з-під варти, він утік. Співробітники "Беркута" Сергій Тамтура і Олександр Маринченко були затримані 23 лютого 2015 року. У липні 2015-го затримано ще одного підозрюваного в цьому злочині - офіцера МВС Олега Янішевського.

Генеральна прокуратура України в 2014 році передала до суду кримінальне провадження щодо ексберкутівців Сергія Зінченка та Павла Аброськіна за підозрою у вбивстві 39 активістів Майдану.

10 лютого 2016 року в Генпрокуратурі заявили про завершення розслідування і направили до суду кримінальне провадження щодо ще трьох екс-беркутівців Олександра Маринченко, Сергія Тамтури та Олега Янішевського.

Цим особам інкримінується скоєння теракту, перевищення службових повноважень, умисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зібрань, викрадення і приховування зброї після скоєння злочину. Кримінальні провадження за всіма підозрюваними колишніми бійцями "Беркута" об'єднані в одне.

Станом на лютий 2018 року слідством встановлено 48 фактів убивств і 80 фактів замахів на вбивства людей 20 лютого 2014 року в центрі Києва.

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