Адвокат ОАСК Заєць вважає, що клопотання про відсторонення суддів Окружного адмінсуду - це тиск на суддів апеляції, які переглядають ухвалені рішення

Про це він сказав Українським Новинам.

"Яка мета звернення з клопотанням про відсторонення голови суду? На мій погляд, це прогнозовані дії правоохоронців - створення перешкод для ухвалення законного і об'єктивного правосудного рішення судами апеляційних інстанцій, які на сьогоднішній день переглядають рішення, прийняті суддями ОАСК як суддями першої інстанції за позовами до ВККС. На сьогодні ці рішення не набули чинності і на них подано апеляційні скарги. Це тиск на суд. У разі усунення тих суддів, які ухвалювали рішення як судді першої інстанції, для суддів апеляційної інстанції це вже буде знак, що до них теж можуть застосувати такі самі заходи", - сказав Заєць.

Адвокат провів аналогію між обшуками, які були проведені в ОАСК у липні 2019-го, та обшуками ще в 2015 році.

"І в одному, і в іншому випадку правоохоронні органи ставили за мету не розслідувати ці справи і встановити факти кримінальних правопорушень, а лише з метою тиску на суд. Тоді оперативна зйомка проходила онлайн. У ході слідчих дій тоді у 2015 році і зараз жодних речових доказів, слідів злочинів виявлено не було", - сказав адвокат.

Як повідомлялося, ВРП 20 серпня розгляне відсторонення Вовка від посади голови Окружного суду Києва.

Захист Вовка заявив, що запобіжний захід голові Окружного адмінсуду Києва Вовку не розглядається.

Раніше Генпрокуратура повідомила про підозру Вовку і ще двом суддям Окружного адмінсуду Києва і судді з Одеси у втручанні в діяльність держорганів.