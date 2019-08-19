Генпрокуратура звинуватила НАБУ в незаконному прослуховуванні заступника генпрокурора Стрижевської. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook.

"У суботу в службовому кабінеті заступника Генерального прокурора були виявлені несанкціоновані спецзасоби для прослуховування. На місце була викликана слідчо-оперативна група СБУ, яка зафіксувала цей факт", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі це пов'язують з тим, що саме цей заступник Анжела Стрижевська є керівником прокурора, який підтримує адмінпротокол щодо Артема Ситника.

"Для санкціонованого прослуховування кабінету одного з керівників ГПУ необхідний дозвіл або від заступника Генпрокурора, або від самого Генерального прокурора. Відповідно, у даному випадку мав би бути дозвіл від керівника САП-заступника Генпрокурора. Натомість жоден із заступників ГПУ, Генпрокурор чи керівник САП таку "прослушку" не санкціонували", - заявила Сарган.

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За фактом виявлення несанкціонованої "прослушки" в кабінеті заступника генпрокурора СБУ було зареєстровано кримінальне провадження.

Також вона повідомила, що у вівторок, 20 серпня, о 9.00 у Сарненському суді Рівненщини відбудеться чергове засідання по розгляду адміністративного протоколу, пов’язаного із корупцією, складеного на директора НАБУ Артема Ситника через порушення ним обмежень при одержанні подарунків, а саме відпочинку на одній із мисливських баз у Рівненській області. Завтра суд має заслухати як свідків сторони обвинувачення, так і свідків сторони захисту.

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