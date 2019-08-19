Україна та Ізраїль розширять угоду про ЗВТ на сферу послуг: у Києві та Єрусалимі слід відкривати центри високотехнологічного розвитку, - Нетаньяху

"Ми також домовилися без затримок розпочати роботу щодо розширення угоди й на сферу послуг", - сказав президент України Володимир Зеленський під час брифінгу за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху в понеділок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Нетаньяху, під час візиту, крім розширення угоди про ЗВТ, було ухвалено також рішення створити центри високотехнологічного розвитку в Єрусалимі та Києві.

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"І в Києві, і в Єрусалимі слід відкривати центри високотехнологічного розвитку. Отже, ми обмінюватимемося технологіями й залучатимемо українців у нашу індустрію високих технологій. Тому, що ми робитимемо спільні інвестиції в цю сферу тут, в Україні", - зазначив Нетаньяху.

За його словами, наразі "квінтесенцією розвитку будь-якої держави є інновації", і Україна має великі таланти й можливості для цього.

"Ізраїльські компанії тут працюють, і ми співпрацюємо з десятками тисяч, десь близько 50 тис. українських комп'ютерних інженерів, математиків, учених, тих, хто задіяний у сфері сучасних технологій", - додав прем'єр Ізраїлю.