Окупанти віддали землю ПЦУ в Сімферополі Римо-католицькій церкві, - владика Климент. ДОКУМЕНТ

Про це архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент розповів виданню "Крим.Реалії", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, земля під будівництво була виділена ще до окупації Криму.

"2012-2013 рік: рішенням сімферопольської міської ради нам була виділена земельна ділянка біля української гімназії по вулиці Київській на 0,5 гектара. Потім почався рух, щоб нам цю землю не давати, тому що фірма "Моноліт" зацікавилася цією земельною ділянкою. На другому етапі вирішили, що ми відсунемося вглиб поля. Є державний акт про те, що ця земля перебуває в користуванні і управлінні кримської єпархії", - розповів Климент.

Після окупації Криму Росією, продовжив священнослужитель, він спробував переоформити цю землю за російським законодавством, але цього так і не вийшло зробити. Пізніше на цю землю почали претендувати в Римо-католицькій церкві.

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"Римо-католицька громада, яка була зареєстрована за України, шукала земельну ділянку. І їй її не давали. Потім у 2014 році з Петербурга приїжджає громадянин Росії, ксьондз католицький. Він починає активно шукати землю під своє управління єпархії. Він знав, що ця земля належить православним. Їм було запропоновано три земельні ділянки. Вони зупинилися на цій земельній ділянці, яка була раніше виділена кримській єпархії під православний кафедральний собор. Римські католики зносять православний хрест і починають роботи з будівництва", - пояснив архієпископ Климент.

Він додав, що намагався дізнатися від російської влади Криму, кому належить земля, але відповіді так і не отримав.

"На мої запити до Аксьонова (глави окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова. - Ред.) повідомили, що міністерство майнових і земельних відносин Криму не знає, кому належить ця земля, і вона належить місту. А місто дало відповідь, що вони не скажуть, кому саме вони віддали цю земельну ділянку, оскільки це суперечить російському законодавству. А я маю довести, що ця земельна ділянка належить мені", - сказав він.

Представник Католицької церкви в Криму отець Данило підтвердив, що вони справді планують будівництво на вулиці Київській.

"В даний момент будівництво навіть не починалося. Земля міська, і у нас там тільки оренда. Ми плануємо побудувати кафедральний собор. Земля була отримана звичайною процедурою виділення землі релігійним організаціям. Ми отримали її ще давно", - сказав отець Данило, додавши, що не знає точно, яка ділянка належала Українській православній церкві.



