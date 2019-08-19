Нам слід чітко законодавчо визначити порядок проведення парадів, - Полторак

Про це заявив в інтерв'ю офіційному інформаційному ресурсу Міноборони України "Армія Inform" міністр оборони України Степан Полторак, передає Цензор.НЕТ.

"У нас має бути чітке розуміння: проводити парад чи ні, на те є рішення Верховного Головнокомандувача - Президента України. Він із цим визначається у своєму указі. Цього року вирішено не проводити парад - це його право, і таке рішення ми маємо виконувати. Так само президент ухвалив рішення про виплату премій військовим до Дня Незалежності - у нас фінансовий ресурс дозволяє це реалізувати. І я підпишу відповідний наказ про належні виплати. І для того, щоб не було навколо військових парадів дискусій, нам слід чітко законодавчо визначити порядок проведення парадів. Тобто, коли і з якого приводу проводити, з якою метою", - заявив Полторак.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 24 серпня в столиці відбудуться офіційний Марш Гідності, в якому візьмуть участь представники влади, та народний Марш захисників з участю ветеранів АТО і ООС.

Нагадаємо, 9 липня президент Володимир Зеленський заявив, що параду на День Незалежності на Хрещатику цього року не буде. 300 млн гривень, які могли б піти на його проведення, виплатять як премії військовослужбовцям, пообіцяв глава держави.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав українців вийти 24 серпня на парад, щоб ушанувати подвиг українських героїв.

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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв шукати кошти, яких вистачило б і на проведення параду, і на виплати військовослужбовцям. Але в підсумку 15 липня Зеленський підписав указ про святкування Дня Незалежності, який не передбачає проведення параду.

30 липня глава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що замість параду на День Незалежності відбудеться Хода гідності - "захід у європейському стилі".