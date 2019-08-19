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19.08.19 17:08

"Не готовий брати участь у судилищі", - колишній глава НКРЕКП Дмитро Вовк заявив, що не повернеться в Україну

Ексглава Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг Дмитро Вовк, який є підозрюваним у справі "Роттердам+", заявив, що не збирається поки повертатися в країну.

"Не готовий брати участь у судилищі", - колишній глава НКРЕКП Дмитро Вовк заявив, що не повернеться в Україну

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не готовий приїжджати, поки голова Офісу президента керує НАБУ, САП і судовою системою", - написав Вовк.

Він додав, що при президенті Зеленському в суди продовжують "дзвонити" люди, що чинять вплив на правосуддя.

"У мене немає "баришівських" чи "солом’янських" судів, немає такого "Богдана" чи "Ситника", тому вважаю за краще перебувати в країні, де закон і право не порожній звук. Я б із задоволенням прибув на суд. Але не готовий брати участі в судилищі", - додав ексглава НКРЕКУ.

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Не готовий брати участь у судилищі, - колишній глава НКРЕКП Дмитро Вовк заявив, що не повернеться в Україну 01

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Як повідомлялося раніше, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) в рамках розслідування кримінального провадження за формулою "Роттердам+" в серпні 2019 року повідомило про підозру раднику директора "ДТЕК Східенерго" Лісовому та генеральному директору "ДТЕК Мережі" Гелюху.

8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем шістьом особам, причетним до введення так званої формули "Роттердам+", зокрема ексглаві Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Дмитро Вовк назвав дії НАБУ "абсурдними", а справу "Роттердам +" - "розкрученою медійно-юридичною бульбашкою".

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