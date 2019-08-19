У місцевих прокурорах дуже багато тих, кого треба вичистити, - Луценко про підсумки реформи Генпрокуратури

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Генпрокурор нагадав, що перший крок реформи був реалізований до нього. "Йдеться про затвердження місцевих прокурорів на конкурсах. На жаль, тоді конкурси були декоративними. Спеціальна комісія подавала трьох кандидатів Генеральному прокурору і він сам, незважаючи на тести, визначав, хто з них буде місцевим прокурором. До закінчення п’ятирічного терміну нікого з призначених через такий "конкурс" людей я звільнити не міг. Як ви розумієте, це не змінювало правил гри. Що ми зробили? Будь-яке призначення – тільки через відкритий конкурс і лише тест є підставою призначення. Тому з новопризначених працівників – 73% з-поза системи. Друге – ми удвічі підвищили зарплату. Третє, ми разом з американськими колегами створили Генеральну інспекцію, яка днями відзначилася ювілейним 60 спійманим на отриманні хабара прокурором, ми скоротили кількість прокурорів", - повідомив Луценко.

Закон не передбачає можливості перегляду результатів будь-якого конкурсу.

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"Звичайно, можна прийняти новий закон, анулювати це все, провести позачергову переатестацію. Досвід переатестації в МВС показує, що це ні до чого доброго не приведе. Лише створить прецедент, що кожна політична кампанія буде завершуватися зміною керівництва і персоналу правоохоронної системи. Це неправильно. Прокурор має бути під законом і мати стабільні контрактні 5 років. Якщо він не порушив закон, він не повинен йти тому, що змінився президент або парламент. Тому я проти того, щоб ухвалювалося таке рішення. Хоча знаю, що у місцевих прокурорах є дуже багато тих, кого треба вичистити. Скоро закінчиться їх 5-річний термін. Робіть комісію, ухвалюйте законні рішення про їхню ефективність/неефективність і міняйте людей", - підкреслив генпрокурор.

Найважливіша реформа системи ГПУ, за його словами, - створення прокурорського самоврядування. Кадрові функції від генпрокурора і його заступників перейшли обраній на з'їзді контрольно-дисциплінарної комісії прокурорів і Раді прокурорів. Луценко також повідомив, що реформування триває.