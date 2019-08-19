Ми ніколи не забудемо, до чого призводить ксенофобія і расизм, - Зеленський у Бабиному Яру

"Неможливо зрозуміти нелюдське прагнення знищувати людей за етнічною, національною чи політичною ознакою, незалежно від статі і віку. Перед очима страшна нескінченна черга людей, які не розуміли, що їх ведуть на смерть", - сказав він, виступаючи у понеділок на церемонії вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський зазначив, що більшість убитих у Бабиному Яру були єврейської національності, але "розстрілявши всіх євреїв, яких змогли знайти, нацисти почали розправлятися з іншими полоненими: ромами, українцями, які боролися за свою державу".

"Тоталітарний радянський режим наклав табу на такі теми як Голокост, Бабин Яр, Голодомор, і замовчували реальні масштаби цих злочинів", - вказав він.

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Зеленський зазначив, що, за різними даними, в період нацистської окупації в Бабиному Яру було розстріляно від 70 до 200 тис. людей.

"Неможливо забути і пробачити, і український народ завжди пам'ятатиме про ці злочини проти людства. Ми ніколи не забудемо, до чого призводить ксенофобія і расизм. Ідеологія нетерпимості і насильства відбирає найдорожче і найцінніше - людське життя", - сказав президент України.

Зеленський закликав міжнародну спільноту об'єднати зусилля для недопущення проявів антисемітизму і нетерпимості на расовому чи національному ґрунті.

"Не можна допустити знову! Вічна пам'ять жертвам Бабиного Яру, вічна пам'ять жертвам Другої світової війни", - підкреслив президент України.