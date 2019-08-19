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19.08.19 18:48

Український заробітчанин загинув на фабриці під Вроцлавом

28-річний українець був важко травмований на фабриці концерну LG в Польщі. Лікарі не змогли врятувати його життя.

Український заробітчанин загинув на фабриці під Вроцлавом

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання Gazeta Wroclawska.

Аварія на фабриці сталася в суботу. Чоловіка затягнуло в механізм на виробничій лінії. Він дістав дуже серйозну травму хребта. Машина затиснула йому грудну клітку і пошкодила ключицю, а ланцюжок на шиї перетиснув горло.

Українця доставили в лікарню у важкому стані. Лікарі не змогли врятувати йому життя - вранці в понеділок, 19 серпня він помер.

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"Проводиться розслідування у цій справі. Поки рано говорити про деталі", - сказав Анджей Погорський, заступник регіонального інспектора праці у Вроцлаві. Справою зацікавилася прокуратура, її слідчі чекають на результати розтину.

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