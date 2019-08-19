Український заробітчанин загинув на фабриці під Вроцлавом

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання Gazeta Wroclawska.

Аварія на фабриці сталася в суботу. Чоловіка затягнуло в механізм на виробничій лінії. Він дістав дуже серйозну травму хребта. Машина затиснула йому грудну клітку і пошкодила ключицю, а ланцюжок на шиї перетиснув горло.

Українця доставили в лікарню у важкому стані. Лікарі не змогли врятувати йому життя - вранці в понеділок, 19 серпня він помер.

Читайте також: У Польщі не встигають оформляти трудових мігрантів

"Проводиться розслідування у цій справі. Поки рано говорити про деталі", - сказав Анджей Погорський, заступник регіонального інспектора праці у Вроцлаві. Справою зацікавилася прокуратура, її слідчі чекають на результати розтину.