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19.08.19 17:18

Окупанти заявляють, що запустили в Донецьку потяги

В окупованому Донецьку вперше за 5 років запустили потяги, вони курсуватимуть в окуповані Оленівку і Мандрикіне.

Окупанти заявляють, що запустили в Донецьку потяги

Про це пише підконтрольне окупантам видання ДАН, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Громадське радіо".

Потяги є приміськими. Вони курсуватимуть маршрутами Донецьк-Оленівка і Донецьк-Мандрикіне.

В Оленівці, де розташований один із блокпостів незаконного збройного формування "ДНР" на лінії розмежування, перший поїзд відправляється о 7:50.

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По дорозі до кінцевого пункту призначення поїзд зупиняється на станціях "Рутченково", "Мандрикіне" і "Доля". Тривалість поїздки - близько півтори години.

Ще один рейс відправлятиметься з Донецька о 17:40.

З Оленівки до Донецька можна буде дістатися ранковим поїздом, який відправляється о 9:47, або вечірнім - о 19:37, стверджують окупанти.

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