Україна ратифікує угоду з Ізраїлем про виплату пенсій, - Зеленський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 112 Україна.

Угода, про яку йдеться, поширюється на колишніх українських пенсіонерів, інвалідів і ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, які емігрували до Ізраїлю після 24 серпня 1991 року. Нарахування пенсій проходитиме відповідно до діючого в Україні пенсійного законодавства. Угода вступить в силу після його ратифікації депутатами Верховної Ради України та затвердження президентом України.

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Крім того, зобов'язання з виплати пенсій бере на себе не тільки Україна, а й Ізраїль - для проживаючих в Україні ізраїльтян, тих, хто, наприклад, отримує допомогу по інвалідності від Інституту національного страхування або інші види допомоги.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху в ніч на 19 серпня прибув в Україну, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.