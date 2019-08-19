Штучне роз'єднання НАБУ і ДБР підриває ефективність і породжує конкуренцію відомств, - Луценко

Як розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ генпрокурор Юрій Луценко, наступний крок реформи ГПУ - відмова від функцій слідства. "З листопада слідство ГПУ має бути остаточно скасовано, а справи передано в НАБУ або ДБР. По-перше, це норма Конституції ще 1996 року. Але завжди знаходилися охочі якось її тимчасово, в перехідних положеннях визначити. Сподіваюся, що мій наступник не зазіхне на це і в листопаді ми остаточно будемо знати, що є прокуратура з функціями процесуального керівництва і підтримання обвинувачення, а є слідчі підрозділи у вигляді ДБР, СБУ, поліції тощо. І ніхто не надумає знову з'єднати ці дві функції. Поєднання цих функцій призводить знову-таки до політичних і бізнес-репресій і в ГПУ у вигляді погано замаскованого НКВД", - зауважив генпрокурор.

На його думку, внутрішні зміни краще завершити двома найважливішими кроками: "Перше - об'єднати НАБУ і ДБР, штучність роз'єднання яких підриває ефективність і породжує конкуренцію відомств. ДБР має розслідувати всі справи, а при виході на чиновників категорії А - передавати справу своїм колегам. І друге - створити Службу фінансової безпеки, ліквідувавши економічні функції МВС і СБУ. Цього давно вимагає бізнес, замучений візитами 5-6 підрозділів різних відомств".

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