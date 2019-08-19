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19.08.19 18:23

Україна робить великий внесок у боротьбу з антисемітизмом, - Нетаньяху

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху підкреслює, що Україна вносить великий вклад у боротьбу з антисемітизмом.

Україна робить великий внесок у боротьбу з антисемітизмом, - Нетаньяху

Про це він сказав у понеділок, виступаючи в Бабиному Яру в Києві разом із президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс Україна.

"Вбивства в Бабиному Яру дозволили нацистам далі вбивати євреїв по всій Україні. Євреї не одну сотню років жили по сусідству з українцями. Вони створювали громади, партії, рухи хасидизму і сіонізму. І все це впродовж тисячі років. І все, що створювалося такий тривалий час, було в один момент знищено нацистами", - сказав ізраїльський прем'єр-міністр.

Нетаньяху вказав, що євреї ніколи не забудуть цих злочинів, при цьому завжди пам'ятатимуть вчинки праведників світу, які ризикували своїм життям і своїх сімей, щоб врятувати євреїв.

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Він подякував президенту й уряду України за збереження пам'яті про трагедію Бабиного Яру. "Ви справді робите великий внесок у боротьбу з антисемітизмом", - підкреслив він.

Прем'єр Ізраїлю також відзначив, що трагедія Бабиного Яру зробила євреїв сильнішими, і "з народу убитих вони перетворилися на сильну і горду державу".

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