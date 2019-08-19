У Держекоінспекції новий керівник, замість Яковлєва її очолив Сергієнко

Як зазначається в розпорядженні уряду № 631-р від 14 серпня 2019 року, Яковлєва відсторонено з посади на час проведення службового розслідування, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з розпорядженням №632-р, главою Держекоінспекції став головний державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Столичного округу Юрій Сергієнко.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, Кабінет міністрів прийняв рішення ліквідувати Державну екологічну інспекцію України, а натомість створити Державну природоохоронну службу.

Нагадаємо, в червні 2018 комісія з питань вищого корпусу державної служби року відкрила дисциплінарне провадження щодо в.о. глави, першого заступника голови Держекоінспекції Ігоря Яковлєва. Причиною провадження, за попередніми даними, стали порушення Яковлєвим закону "Про державну службу", ігнорування ним звернень держслужбовців і пов'язані з ним судові розгляди.

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