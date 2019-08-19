Фігуранти справи про трагедію 2 травня в Одесі Долженков і Мефьодов вийшли під заставу

Інформацію про це підтвердили у пресслужбі прокуратури Одеської області, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Ліга.Нет".

За словами представника прокуратури, відомство ще не вирішило, чи варто оскаржити рішення суду, яке зробило можливим такий розвиток подій.

За інформацією депутата Верховної Ради восьмого скликання Олександра Білого, встановлену за підозрюваних заставу було внесено депутатом Ради від Опозиційної платформи - За життя Миколою Скориком.

У п'ятницю, 16 серпня, Центральний райсуд Миколаєва продовжив арешт до 12 жовтня обвинуваченим в участі в антидержавних діях у Миколаєві Сергію Долженкову ("Капітан Какао") і Євгену Мефьодову, але призначив заставу в 153 тисячі 680 гривень кожному.

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Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 дістали поранення. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок. Правоохоронні органи відкрили близько десятка кримінальних проваджень, що стосуються різних фактів. Одне з найбільш резонансних з них - справа про події на Грецькій площі, де відбулися перші сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами.

Громадянина Росії Євгена Мефьодова та українця Сергія Долженкова, яких 18 вересня 2017 року суд у м. Чорноморську Одеської області виправдав у "справі 2 травня" в частині подій на Грецькій площі, того ж дня затримали за новим обвинуваченням (частина 2 статті 110 КК України - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

У підсумку, Мефьодову та Долженкову поліція повідомила про підозру у вчиненні дій, спрямованих на захоплення державної влади, і підготовці до організації масових заворушень у Миколаєві.

Йдеться про участь Євгена Мефьодова та Сергія Долженкова в автопробігу з Одеси до Миколаєва 28 березня 2014 року. У складі проросійської організації "Одеська дружина" вони під час поїздки демонстрували прапори РФ, Російської імперії, ВМС РФ, георгіївські стрічки та вигукували проросійські гасла і, таким чином, проводили пропаганду сепаратизму серед населення.

Водночас це кримінальне провадження з лютого 2019 року розглядається заново через зміну судді.

Додамо, що на цей момент у Миколаївському апеляційному суді розглядається також скарга на виправдувальний вирок у справі про події в Одесі 2 травня 2014 року, фігурантами якої також є Долженков і Мефьодов.