Аваков і Нетаньяху обговорили питання міграційної політики. ФОТО

Про це повідомляє департамент комунікації МВС України, інформує Цензор.НЕТ.

Арсен Аваков заявив, що завдяки спільній і послідовній роботі між двома правоохоронними відомствами наших країн, вдалося вирішити проблему перетину кордону між Україною та Ізраїлем.

"На сьогодні нам вдалося забезпечити належне ставлення до українських та ізраїльських громадян під час проходження прикордонного та митного контролю, скоротити час очікування зворотних рейсів, у разі відмови перетину кордону надавати громадянам офіційний документ з причиною відмови", - зазначив Арсен Аваков.

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У свою чергу, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху зазначив, що тісна двостороння співпраця між МВС України та Ізраїлю дала змогу врегулювати проблеми відмов під час перетину кордону.

Крім цього, силові відомства активно співпрацюють у питаннях гарантування безпеки туристів обох країн, протидії незаконному найму і працевлаштуванню громадян.

Нагадаємо, в липні Арсен Аваков і міністр внутрішніх справ Ізраїлю Аріє Дері підписали Декларацію про інтенсифікацію співпраці, яка повинна допомогти подолати кризи у зв'язку з масовою відмовою у в'їзді громадянам обох країн.