Безліцензійну торгівлю пальним зупинено в Тернополі, - ДФС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.

В рамках проведення операції "Акциз-2019" було встановлено, що на одній з АЗС м.Тернополя здійснюється роздрібна торгівля пальним без наявності передбаченої законом ліцензії, чим порушується ст.15 Закону України "Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" від 19.12.1995 №481/95-ВР.

За результатами вжитих заходів із незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання 44 тис. 665 літрів бензину і дизельного пального, а також 7,6 тис. літрів зрідженого газу загальною орієнтовною вартістю 1 млн 450 тис. грн.

Стосовно керівника підприємства, що здійснював безліцензійну торгівлю, складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст.164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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