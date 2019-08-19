Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
19.08.19 19:41

Дружина Нетаньяху не хотіла проявити неповагу до України, і ніщо не може затьмарити важливість візиту, - Офіс Зеленського про ситуацію під час зустрічі прем'єра Ізраїлю

Дружина прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху Сара не хотіла проявити якусь неповагу до України, і такі незначні казуси не можуть нівелювати важливість його візиту в Київ, зазначають в Офісі президента України Зеленського.

Дружина Нетаньяху не хотіла проявити неповагу до України, і ніщо не може затьмарити важливість візиту, - Офіс Зеленського про ситуацію під час зустрічі прем'єра Ізраїлю

"Це було зроблено ненавмисно і в жодному разі не є проявом неповаги до України. Цей випадок не може затьмарити важливості і масштабності візиту прем'єр-міністра Ізраїлю в Україну, який відбувся вперше за 20 років і став для обох країн важливим поштовхом до розвитку відносин в економічній, освітній, культурній сферах і в IT", - сказала речниця президента України Юлія Мендель у відповідь на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Раніше в соцмережі Facebook було опубліковано відео, на якому дружина глави ізраїльського уряду нібито кидає хліб під час церемонії зустрічі високих гостей в аеропорту "Бориспіль".

Читайте також: Росія веде інформаційну війну для дискредитації візиту Нетаньяху, запустивши фейк про викинутий його дружиною хліб, - Бутусов

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100