Слід провести перезапуск відносин ЄС-Росія, - Макрон

Про це він заявив під час ділової зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Макрон висловив переконання, що навіть за наявності розбіжностей "потрібно шукати точки дотику і перезапускати наші відносини - відносини РФ і Євросоюзу".

"Якби ми в Раді Європи продовжували сваритися, Росія грюкнула б дверима. У росіян не було б, наприклад, можливості звертатися до Європейського суду з прав людини", - сказав французький лідер.

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Він зазначив також, що відмова від діалогу з РФ призведе до того, що "ми відштовхнемо велику державу - Російську Федерацію, вона відвернеться від Європи і повернеться цілком до Китаю, а це не в інтересах Франції, Євросоюзу".

Президент Франції Макрон приймає свого російського колегу Путіна в літній резиденції - замку Форт Брегансон на Лазурному узбережжі.