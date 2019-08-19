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19.08.19 21:24

Від початку доби ворог 6 разів обстріляв наші позиції, під Павлополем було застосовано безпілотник, одного нашого воїна поранено, - штаб ООС

Упродовж доби збройні формування Російської Федерації і її найманці шість разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. З метою заподіяння найбільшого збитку нашим військовослужбовцям на одному з напрямків ворог застосував безпілотний літальний апарат забезпечений гранатометним пострілом (ВОГ-25).

Від початку доби ворог 6 разів обстріляв наші позиції, під Павлополем було застосовано безпілотник, одного нашого воїна поранено, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в інформації пресцентру штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворожого вогню по позиціях Об'єднаних сил не зафіксовано".

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