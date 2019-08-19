Від початку доби ворог 6 разів обстріляв наші позиції, під Павлополем було застосовано безпілотник, одного нашого воїна поранено, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в інформації пресцентру штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

неподалік Новотроїцького - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

двічі поблизу Водяного - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

неподалік Талаківки - з автоматичного гранатомета;

двічі поблизу Павлополя - застосували безпілотний літальний апарат, який був забезпечений гранатометним пострілом (ВОГ-25) і автоматичним гранатометом, у результаті чого 1 військовослужбовець дістав поранення.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворожого вогню по позиціях Об'єднаних сил не зафіксовано".

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