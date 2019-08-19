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19.08.19 21:41

Макрон: Умовою повернення РФ у G8 є припинення російської агресії в Україні

Питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією і ЄС залежить від врегулювання ситуації на сході України.

Макрон: Умовою повернення РФ у G8 є припинення російської агресії в Україні

Про це 19 серпня у Франції під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Сьогодні відносини між РФ і ЄС є таким подразником. Подразником є ​​ситуація в Україні. Дозвіл цього конфлікту є магічною паличкою, яка відкриє двері РФ для повернення в клуб "Великої сімки", яка може стати "вісімкою"... Повернення до "вісімки", як і повернення до нормальних відносин між Росією і Євросоюзом, вимагає розв'язання кризи в Україні", - сказав Макрон.

Путін сказав, що Росія "ніколи ні від чого не відмовлялася".

"Ми в будь-який час чекаємо наших партнерів уже в рамках "сімки". Взагалі існують і інші організації, які відіграють суттєву роль, наприклад, "двадцятка", - додав він.

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