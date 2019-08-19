Ми орієнтуємося на технократичний уряд, кандидати визначені відсотків на 70, - Арахамія про новий Кабмін

Про це заявив претендент на посаду глави фракції "Слуга народу" в майбутній Верховній Раді Давид Арахамія, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.

"Зараз саме цей процес триває. Щоб це зробити за два дні, потрібно готуватися декілька тижнів. Я думаю, що на сьогодні готовність десь відсотків на 70. Я маю на увазі шорт-листи, це 3-4 кандидати (на посаду в Кабміні. - Ред.) на розгляд парламенту", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи можливе якесь рейтингове голосування з кадрових питань, Арахамія сказав: "Ось зараз і визначаємося. Я думаю, потрібно, щоб наприінці був один, але завжди є такі ситуації, коли, наприклад, є два хороші кандидати, одного вибрали міністром, а інший може бути заступником міністра. І це нормальна ситуація, тому що ми орієнтуємося на технократичний уряд. Це мають бути професіонали, але це не може бути таким політичним процесом".

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Він додав, що новообрані депутати від "Слуги народу" 29 серпня хочуть "здивувати всіх людей, але щоб здивувати, про це поки не варто говорити".

"Зараз головне - це склад комітетів і напрямки їхньої діяльності, тому що від нас чекають не шоу, а роботу. Ми хочемо здивувати роботою", - додав Арахамія.

Він також вказав, що оскільки є "можливим главою фракції", то не може бути керівником жодного парламентського комітету.

Нагадаємо, згідно з рішенням підготовчої депутатської групи перше засідання Верховної Ради дев'ятого скликання відбудеться 29 серпня, в четвер.