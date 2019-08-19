Ми орієнтуємося на технократичний уряд, кандидати визначені відсотків на 70, - Арахамія про новий Кабмін

Про це заявив претендент на посаду глави фракції "Слуга народу" в майбутній Верховній Раді Давид Арахамія, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.
"Зараз саме цей процес триває. Щоб це зробити за два дні, потрібно готуватися декілька тижнів. Я думаю, що на сьогодні готовність десь відсотків на 70. Я маю на увазі шорт-листи, це 3-4 кандидати (на посаду в Кабміні. - Ред.) на розгляд парламенту", - сказав він.
Відповідаючи на запитання, чи можливе якесь рейтингове голосування з кадрових питань, Арахамія сказав: "Ось зараз і визначаємося. Я думаю, потрібно, щоб наприінці був один, але завжди є такі ситуації, коли, наприклад, є два хороші кандидати, одного вибрали міністром, а інший може бути заступником міністра. І це нормальна ситуація, тому що ми орієнтуємося на технократичний уряд. Це мають бути професіонали, але це не може бути таким політичним процесом".
Він додав, що новообрані депутати від "Слуги народу" 29 серпня хочуть "здивувати всіх людей, але щоб здивувати, про це поки не варто говорити".
"Зараз головне - це склад комітетів і напрямки їхньої діяльності, тому що від нас чекають не шоу, а роботу. Ми хочемо здивувати роботою", - додав Арахамія.
Він також вказав, що оскільки є "можливим главою фракції", то не може бути керівником жодного парламентського комітету.
Нагадаємо, згідно з рішенням підготовчої депутатської групи перше засідання Верховної Ради дев'ятого скликання відбудеться 29 серпня, в четвер.