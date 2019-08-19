Перед розглядом питання про відсторонення глави ОАСК Вовка двоє членів Вищої ради правосуддя відвідували Офіс президента

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці громадський активіст Роман Ратушний.

Він зазначив: "Сьогодні їх (15 серпня - членів ВРП Говоруху і Овсієнка, - Ред) спостерігали саме в цій переіменованій АП. Це не просто члени ВРП, а доповідачі на засіданні ВРП з розгляду клопотань про відсторонення Павла Вовка, Ігоря Погрібніченка і Івана Щепітка від здійснення правосуддя. Ці клопотання будуть розглядатись у вівторок 20.08

Чи правдивою є інформація, що ці двоє поважних людей запрошувались саме до Богдана? Чи правда, що там вони отримали певні вказівки саме щодо розгляду цих клопотань? Чи правда, що Богдан дав зрозуміти, що відсторонення від здійснення правосуддя таких поважних суддів - справа не БОГданоугодна?"

Адвокат Євгенія Закревська зазначила: "До засідання ВРП щодо відсторонення Вовка і ко в АП вже приготувались... просто чудово... Ааа, сорі це тепер ОП... принципова різниця. Спритність рук і ніякого тиску...

А ви все дивуєтесь, чому Зеленський вже три тижні мовчить...".

Адвокат, член Громадської ради доброчесності при НАБУ Роман Маселко заявив: "Завтра, 20 серпня буде надзвичайно важливе засідання Вища рада правосуддя, яка розглядатиме клопотання Генпрокуратури про відсторонення голови окружного адмінсуду Павла Вовка та його колег.

Це дійсно буде лакмусовий папірець спроможності боротьби з ручним та замовним правосуддям за нової влади.

Скажу чесно, останні сигнали є дуже тривожними і починають сіяти сумнів у такій спроможності".

Він продовжив: "Як на мене, планується перекинути увесь негатив на Порошенка і підготувати суспільство, (яке останнього президента не дуже любить) що суддя, який не послухався Порошенка не такий вже й поганий. Тому якщо його не відсторонять, то нічого страшного.

Завдяки цьому зміщується акцент з встановлених фактів замовних рішень в обмін на посади, фейкових конкурсів з наперед відомими переможцями, ручних слідчих ДБР, подарунків через помічницю Ківалова і т.д. Тобто фактів, які засвідчують, що усунення задокументованих осіб у мантіях від правосуддя є питанням життя і смерті правосуддя як такого.

Насправді вовчий суд завжди орієнтувався на владу. І Порошенка він дійсно обслуговував по найвищому розряду. Плівки НАБУ показали, що це було взаємно. Порошенко теж чув побажання Вовка.

Але тільки у суді побачили, що влада вислизає з рук Петра Олексійовича, то одразу преорієнтувались. Зараз там активно намагаються показати свою лояльність новій владі.

Я думав, що приклад з Порошенком довів новій владі, що ручні судді - це абсолютне зло, у т.ч. для їх господарів.

Тривожні сигнали змушують мене засумніватись, що урок засвоєно. Але я впевнений - якщо за операцією по збереженню ручного вовка та вовчого правосуддя стоїть нова влада, то це буде початком її кінця".

Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.

НАБУ опубликовало материалы негласных следственных действий, из которых следовало, что Людмила Денисова подала иск об отмене решений НАПК против нее. Судья Вовк использовал этот факт для того, чтобы "убедить" Денисову помочь ему провести новые конкурсы на членов ВККС и обеспечить победу "нужных" людей. Денисова "услышала" просьбу председателя ОАСК и победителем конкурса стал Николай Сирош, который предварительно прошел собеседование у Вовка. После этого был уволен единственный члена ВККС, который пользовался поддержкой общественности Андрей Козлов, и на его место объявлен конкурс.

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Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.

Инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева.

Вовк считает, что аудиозаписи Национального антикоррупционного бюро якобы с его голосом по делу о возможном вмешательстве суда в работу госорганов, смонтированы, а разговоры искажены.

Кроме того, Вовк убежден, что нынешнее руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его команды не имеет отношения к обыскам в суде и уголовному преследованию судей.

Читайте полное интервью: Юрій Луценко: "У мене були добрі стосунки з Порошенком, але там, де він не правий, я казав "ні", і достатньо часто в радикальних виразах".