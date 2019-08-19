Превентивні заходи вживаються, щоб не було несподіванок, - Путін про вибух ракетного ядерного двигуна під Архангельськом

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РІА "Новости".

Він заявив, що загрози перевищення радіаційного фону після аварії немає.

Путін додав, що в зону НП були відправлені незалежні експерти, які займаються оцінкою ситуації, а також контролюють її.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибух ракети на полігоні в РФ: 2 станції моніторингу радіації припинили передавати дані

"Превентивні заходи вживаються для того, щоб не було жодних несподіванок", - сказав Путін.

Російський лідер підкреслив, що отримує доповіді про ситуацію в зоні вибуху.

Нагадаємо, 10 серпня, через два дні після інформації про інцидент, російська державна корпорація "Росатом" підтвердила загибель п'яти і поранення трьох своїх співробітників на військовому полігоні в Архангельській області в Росії. Вибух стався під час випробування реактивної рідинної установки під час "робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення".