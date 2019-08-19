Найманці РФ обмежили виїзд студентів і випускників за межі окупованого Донбасу, - Міноборони

Про це на щоденному брифінгу повідомив прессекретар Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"У населених пунктах на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, противник укотре розпочав масштабну агітаційну кампанію з призову на військову службу чоловіків серед місцевого населення. При цьому для запобігання ухиленню юнаків від цього "призову", російські окупаційні адміністрації обмежили виїзд за межі окупованих територій студентів і випускників загальноосвітніх навчальних закладів", - сказав представник міноборони.

Гуцуляк зазначив, що такими діями "російське окупаційне командування намагається запобігти зниженню укомплектованості особовим складом підрозділів з'єднань і частин".

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За його словами, Міноборони пов'язує це з тим, що з серпня стрімко зросла кількість російських військовослужбовців, які хотіли звільнитися з "військової служби" через введення командуванням Збройних сил РФ жорсткого контролю за проведенням заходів бойової підготовки та призупинення виплат додаткових коштів за виконання бойових завдань в умовах "режиму припинення вогню".