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20.08.19 07:44

Україна очікує ратифікації угоди про ЗВТ із Кнесетом Ізраїлю після виборів 17 вересня, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує ратифікації Угоди про вільну торгівлю новим складом Кнесету після виборів 17 вересня.

Україна очікує ратифікації угоди про ЗВТ із Кнесетом Ізраїлю після виборів 17 вересня, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Ми очікуємо ратифікації Угоди про вільну торгівлю новим складом Кнесету після виборів 17 вересня. Це збільшить обсяги торгівлі між нашими країнами", - зазначив Зеленський.

Глава української держави також зазначив, що Україна та Ізраїль підписали чотири важливі документи, які розширять контакти між країнами в освіті, культурі та спорті. Крім того, чекаємо на тісну співпрацю в агросекторі.

"Я запросив ізраїльські компанії приходити працювати в Україну: будувати дороги та інфраструктуру, вкладати в медицину, освіту, енергозбереження та, звісно, в ІТ. У наступні п’ять років ми будемо стрімко зростати, тож Україна сьогодні – найпривабливіше місце для стратегічних інвесторів", - також написав Зеленський.

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