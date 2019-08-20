Зеленський звільнив 14 голів РДА в Миколаївській та Черкаській областях

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать розпорядження президента від 19 серпня №262-№275 включно.

Зокрема, Зеленський звільнив двох голів РДА в Миколаївській та 12 у Черкаській областях.

Причиною звільнень є закінчення терміну повноважень президента України.

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Зеленський видав розпорядження про звільнення:

А.Яріша з посади голови Черкаської РДА Черкаської області;

Л.Денисюк з посади голови Христинівської РДА Черкаської області;

Є.Данченка з посади голови Уманської РДА Черкаської області;

В.Любомської з посади голови Тальнівської РДА Черкаської області4

В.Павличука з посади голови Лисянської РДА Черкаської області;

В.Клименка з посади голови Маньківської РДА Черкаської області;

В.Клименка з посади голови Корсунь-Шевченківської РДА Черкаської області;

О.Ніколенко з посади голови Катеринопільської РДА Черкаської області;

Д.Шелеста з посади голови Канівської РДА Черкаської області;

С. Бойка з посади голови Жашківської РДА Черкаської області;

І.Гайдая з посади голови Драбівської РДА Черкаської області;

В.Скринника з посади голови Городищенської РДА Черкаської області;

І.Бойко з посади голови Снігурівської РДА Миколаївської області;

В.Вовка з посади голови Первомайської РДА Миколаївської області.

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