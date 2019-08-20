Зеленський звільнив 14 голів РДА в Миколаївській та Черкаській областях

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать розпорядження президента від 19 серпня №262-№275 включно.
Зокрема, Зеленський звільнив двох голів РДА в Миколаївській та 12 у Черкаській областях.
Причиною звільнень є закінчення терміну повноважень президента України.
Зеленський видав розпорядження про звільнення:
А.Яріша з посади голови Черкаської РДА Черкаської області;
Л.Денисюк з посади голови Христинівської РДА Черкаської області;
Є.Данченка з посади голови Уманської РДА Черкаської області;
В.Любомської з посади голови Тальнівської РДА Черкаської області4
В.Павличука з посади голови Лисянської РДА Черкаської області;
В.Клименка з посади голови Маньківської РДА Черкаської області;
В.Клименка з посади голови Корсунь-Шевченківської РДА Черкаської області;
О.Ніколенко з посади голови Катеринопільської РДА Черкаської області;
Д.Шелеста з посади голови Канівської РДА Черкаської області;
С. Бойка з посади голови Жашківської РДА Черкаської області;
І.Гайдая з посади голови Драбівської РДА Черкаської області;
В.Скринника з посади голови Городищенської РДА Черкаської області;
І.Бойко з посади голови Снігурівської РДА Миколаївської області;
В.Вовка з посади голови Первомайської РДА Миколаївської області.