Кримська єпархія ПЦУ оскаржила в суді розірвання договору оренди кафедрального собору в окупованому Сімферополі

Як передає Цензор.НЕТ, про це кримський архієпископ Климент повідомив Кримській правозахисній групі.

За його даними, "21-й арбітражний апеляційний суд у Севастополі" 6 серпня прийняв скаргу до провадження. Єпархія просить скасувати ухвалене за позовом "міністерства майнових і земельних відносин Республіки Крим" рішення про "стягнення грошових коштів, дострокове розірвання договору оренди, примушення повернути нерухоме майно", йдеться в документі.

Засідання з розгляду апеляційної скарги призначене на 29 серпня.

Климент повідомляв, що окупаційна влада Криму вимагала від єпархії "звільнити приміщення" собору до початку березня.

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У березні "міністерство майнових і земельних відносин Криму" подало позов з вимогою дострокового розірвання договору оренди будівлі, де розташовується єдиний у Сімферополі храм ПЦУ. 28 червня "арбітражний суд" окупованого півострова задовольнив позов влади.

У липні Климент розповідав, що майно храму "розграбовано та поламано".