Ворог за добу 11 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС на своїй сторінці у Facebook.

За даними штабу, "з метою завдання найбільшого збитку нашим військовослужбовцям на одному з напрямків ворог застосував безпілотний літальний апарат, споряджений гранатометним пострілом (ВОГ-25)".

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив десять обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- неподалік Новотроїцького - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- чотири рази поблизу Водяного - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- неподалік Талаківки - з автоматичного гранатомета;

- поблизу Павлополя ворог застосував безпілотний літальний апарат, споряджений гранатометним пострілом (ВОГ-25), унаслідок чого 1 військовослужбовець дістав поранення. Також противник здійснив обстріл позицій поблизу Павлополя з автоматичного гранатомета;

- поблизу Лебединського - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- неподалік Опитного - з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби ворог 6 разів обстріляв наші позиції, під Павлополем було застосовано безпілотник, одного нашого воїна поранено, - штаб ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил у районі Світлодарська із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Також повідомляється, що від початку поточної доби противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Талаківки з автоматичного гранатомета.