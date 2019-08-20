Зима буде складною через низькі запаси вугілля та спори з "Газпромом", - Герус

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські Новини", про це він повідомив під час брифінгу.

"У нас є ситуація, коли в нас доволі низьке накопичення вугілля на складах, і у нас була гостра дискусія з компаніями теплового генерування", - сказав Герус.

Він заявив, що в діалозі з великими компаніями було підкреслено про неможливість використання запасів вугілля на складах як шантаж заради отримання високих тарифів.

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Також Герус вважає, що зимовий період поточного року буде складним, оскільки існують спори з компанією "Газпром" (Росія) з приводу транзиту газу, які можуть вплинути на ринок газу в Україні.

Як повідомлялося, раніше голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що запаси газу в українських підземних сховищах перевищили 16 млрд кубометрів. "Нафтогаз України" планує до опалювального сезону накопичити в сховищах рекордні за останні роки 20 млрд кубометрів.