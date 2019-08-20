Є низка питань, щодо яких ми маємо домовитися, - Путін про зустріч у нормандському форматі

"Що стосується нормандського формату. Я справді вважав і зараз вважаю, що будь-яка зустріч, зокрема і зустріч у нормандському форматі, має приводити до конкретних результатів. І, на мій погляд, потрібно домагатися того, про що ми домовлялися раніше, безумовно, домагатися, йти до цієї мети. Ну, наприклад, ми свого часу, у 2016 році, пішли на значний компроміс, коли фактично видозмінили імплементацію закону про особливий статус Донбасу. Тоді колишній президент [України Петро] Порошенко наполягав на тому, щоб це було змінено. Нинішній президент, а тоді міністр закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина пан [Франк-Вальтер] Штайнмаєр зробив компромісну пропозицію. Ми з цим погодилися, ми пішли на цей компроміс, щоб закон про особливий статус Донбасу був імплементований на тимчасовій основі в день голосування, а на постійній основі - після підведення підсумків та підтвердження результатів відповідними структурами ОБСЄ. Ну так треба це зробити нарешті, треба якось це оформити", - заявив Путін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.

Він додав, що "те саме стосується деяких інших питань, наприклад питання, пов'язаного з амністією тощо".

"Є низка питань, щодо яких ми маємо домовитися. Ми, мені здається, сьогодні обговоримо цю тему, мусимо це зробити обов'язково. Але, на мою думку, альтернативи нормандському формату не існує і, безумовно, ми будемо його підтримувати", - зазначив російський президент.

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У 2014 році, відразу після анексії Криму, на сході України Росія розпочала збройну агресію. Бойові дії ведуться між Збройними силами України з одного боку та російською армією і підтримуваними Росією бойовиками, які контролюють частину Донецької і Луганської областей, - з другого. Офіційно РФ не визнає свого вторгнення в Україну, незважаючи на факти і докази, які Україна надає.