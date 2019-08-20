"З боку Зеленського є ціла низка мужніх кроків", - Макрон про ситуацію на Донбасі

Про це Макрон заявив під час спільного спілкування разом із президентом РФ Володимиром Путіним з пресою в Борм-ле-Мімоза, на півдні Франції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема, президент Франції зазначив, що президент України Володимир Зеленський зробив "кілька короткострокових заходів" з метою зміни ситуації на Донбасі.

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"Необхідно зауважити, що є з боку Зеленського ціла низка мужніх кроків, вчинків у цьому конфлікті, який триває вже п'ять років, і який просто привів до того, що цивільне населення живе в жахливих умовах", - заявив Макрон.

При цьому президент Франції наголосив, що "необхідно пам'ятати про регіональну роль Росії".

"Я сподіваюся, що за наступні години, дні, місяці ми знайдемо, знайдемо нову динаміку, і те, що нам дасть змогу корисно обговорити і просунутися вперед. Є, звичайно, питання у безпековій сфері", - сказав Макрон.

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"Ми маємо проводити саміт "нормандської четвірки" за умови, якщо буде справді досягнуто відчутних результатів, а не зустріч заради зустрічі. І ми обговорюємо все ті кроки, які ми можемо вжити з кожного боку. Через кілька днів буде проведено зустріч наших дипрадників для того, щоб підготувати наступну "нормандську зустріч" на вищому рівні", - додав президент Франції.